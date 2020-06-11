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Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile sözleşme imzaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer
11.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:17

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa temsilcisi, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, dış transferde Ramazan Serkan Kılıç ve Anıl Tokat'ın ardından orta oyuncu Murathan Kısal'la anlaştı.

Kariyerine Arçelik takımıyla başlayan oyuncu, Mef Okulları, Alanya Belediye, Ziraat Bankası, Spor Toto, Şahinbey Belediye, Galatasaray, Tokat Belediye Plevne takımlarının kadrolarında da yer aldı.

Geçen sezon Japonya'nın Voreas Hokkaido ekibinde forma giyen Murathan Kısal, takımıyla lig ikinciliği kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

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