Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'na altyapıdan takviye Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, altyapı sporcusu Berk Dilmenler'le profesyonel sözleşme imzaladı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, altyapı sporcusu Berk Dilmenler'le profesyonel sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon başında Bosch Spor Kulübünden altyapıya transfer ettiği Berk Dilmenler'i A takım kadrosuna kattı.

16 yaşındaki smaçör, sergilediği başarılı performansla 18 Yaş Altı Milli Takımı kadrosuna da seçilmişti.

Kaynak: AA