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Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'na altyapıdan takviye

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, altyapı sporcusu Berk Dilmenler'le profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'na altyapıdan takviye
09.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:17

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, altyapı sporcusu Berk Dilmenler'le profesyonel sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon başında Bosch Spor Kulübünden altyapıya transfer ettiği Berk Dilmenler'i A takım kadrosuna kattı.

16 yaşındaki smaçör, sergilediği başarılı performansla 18 Yaş Altı Milli Takımı kadrosuna da seçilmişti.

Kaynak: AA

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