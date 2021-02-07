Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3
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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3

07.02.2021 22:54 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:58
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ALTEKMA: Mehmet Hacıoğlu (xx), Yunus Emre (xx), Maksim (xx), Oliveira (xxx), Ahmet (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xx), Berkant (x), Cansın (x), Muhammet (x), Hamacher (x)BURSA BÜYÜKŞEHİR...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ALTEKMA: Mehmet Hacıoğlu (xx), Yunus Emre (xx), Maksim (xx), Oliveira (xxx), Ahmet (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xx), Berkant (x), Cansın (x), Muhammet (x), Hamacher (x)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murathan (xx), Arda (xx), Melo (xxx), Fatih (xxx), Ghafour (xxx), Husaj (xxx), Çağatay (xxx), Serkan (xxx), Uğur (x), Berk (x)SETLER: 23-25, 27-25, 25-17, 18-25, 17-19SÜRE: 152 dakika (30, 37, 27, 28, 30)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma, 26'ncı hafta mücadelesinde konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a büyük çekişmeye sahne olan maçta tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 23-25, 27-25, 25-17, 18-25 ve 17-19'luk skorlarla sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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