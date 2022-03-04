Bursa Büyükşehir Belediyesinin burs programı BURSKOOP kamuoyuna tanıtıldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine destek amacıyla kurduğu eğitim kooperatifi BURSKOOP marifetiyle karşılıksız vereceği burs programı tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, üniversite yıllarının, öğrenciler için hayata atılmadan önceki son basamak olduğunu söyledi.

Bazı öğrencilerin, ailelerinin ekonomik durumuna göre veya aldıkları burslarla öğrenim hayatlarını rahat tamamladığını ancak birçoğu için zorlu bir süreç olabildiğini ifade eden Aktaş, "Tam bu aşamada ailelere ve öğrencilere destek olunması gerekiyor." diye konuştu.

Aktaş, 2009'a kadar belediyelerin üniversite öğrencilerine burs verebildiğini ancak Danıştayın kararıyla bunun yasaklandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Destek kapsamında projeler üretmeye çalıştık ama burs konusu hiç gündemimizden düşmedi. Başka şehirde üniversite okumak gerçekten zor ve sıkıntılı bir iş. Dolayısıyla bir kooperatif çatısı altında bu sorunu çözebileceğimizi gördük. Bursa'da bir ilk. Başka eğitim kooperatifleri vardır ama burs veren ilk eğitim kooperatifi. Kısa adı BURSKOOP olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifini kurduk. Kooperatifimiz, 1163 sayılı Kooperatif Kanunu'na uygun olarak 27 Ekim 2021'de Bursa Ticaret Sicil İl Müdürlüğüne tescil edilerek kuruldu. Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir kooperatiftir."

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan bu kooperatifle Bursalı üniversite öğrencilerinin eğitim gereksinimlerine katkı sunacağını vurgulayan Aktaş, "Kısacası, onların derslerindeki başarı ve motivasyonlarını artırmak adına eğitimde fırsat eşitliğini sağlama ilkesiyle karşılıksız burs verileceğiz. İlk etapta üniversite öğrencilerini kapsayacak proje kapsamına önümüzdeki süreçte meslek lisesi öğrencilerini de dahil edeceğiz." dedi.

Başvuru şartlarını anlatan Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kooperatifimizin burs hizmetinden, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılı itibarıyla başvurular sonucunda 3000 öğrencimizi yararlandıracağız. Mart, nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak eğitim bursu aylık bazda 500 lira nakdi destek ve dönemlik olarak öğrenci başına 2000 lira olacak. Yıllık bazda ise toplam 8 ay boyunca devam edecek ama bu yıl sadece ikinci yarıyılı kapsadığı için uygulama önümüzdeki yılın, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ekim ayından itibaren bu uygulama tekrar hayata geçmiş olacak."

Aktaş, bu yıl eylülden itibaren meslek lisesini tercih eden öğrencilere de burs desteği verilmesinin planlandığını belirterek, bu kapsamda ilgili Milli Eğitim ve sanayi kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerle, sanayinin ihtiyacını karşılayacak ilgili bölümlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"İşin hukuki altyapısının oluşturulması önemli"

Belediyeler tarafından üniversite öğrencilerine verilen bursların, CHP'nin Anayasa Mahkemesine açtığı dava sonucu yıllar önce iptal edildiğini hatırlatan Aktaş, "Şimdi bazı CHP'li belediyelerin de burs verme noktasında farklı yol ve yöntemlerle, metotlar uyguladığını duyuyor ve görüyoruz. Ama işin hukuki altyapısının oluşturulması önemli çünkü prosedür olarak direkt belediye olarak vermemiz mümkün değil. Bundan zaten BURSKOOP doğdu ve inşallah biz bu konuda örnek olacağız." ifadelerini kullandı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar da Bursa ve Türkiye'ye örnek olabilecek bu kooperatifin hayırlı olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise meslek lisesi öğrencilerine burs imkanı da tanıyan projenin kente katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Aktaş, konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.