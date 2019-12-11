Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesi kabul edildi

11.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:44

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı gelir bütçesi 2 milyar 800 milyon lira, gider bütçesi de 2 milyar 600 milyon lira olarak kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının 3. oturumu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali bütçesi oylandı. Yapılan oylamada, 2 milyar 800 milyon lira olan gelir bütçesi ile 2 milyar 600 milyon lira olan gider bütçesi, oy çokluğu ile onaylandı. Meclis toplantısında, 17 ilçenin 2020 yılı mali bütçeleri de onaylanarak yürürlüğe girdi. BUSKİ için yapılan ayrı oturumda ise kurumun gelir bütçesi 1 milyar 380 milyon lira, gider bütçesi de 1 milyar 192 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Büyükşehir Belediyesi için 2020 yılında 2 milyar 800 milyon liralık gelir, 2 milyar 600 milyon liralık ise gider öngördüklerini belirterek, eksi 35 milyon lirası iç, eksi 165 milyon lirası da dış borç olmak üzere eksi 200 milyon lira net finansman ile bütçede denklik sağlanacağını ifade etti.

Önerileri ve destekleri için meclis üyelerine teşekkür eden ve bütçenin hayırlı olmasını dileyen Aktaş, "İnşallah yatırımlarla dolu dolu, artı haneleri fazla bir yılı tamamlamak bize nasip olur." ifadelerini kullandı.

Aktaş, 2020 yılında mevcut borç yükünü azaltıp yeni kaynaklar oluşturarak, daha yaşanabilir bir Bursa'yı ortaya çıkarmak istediklerini kaydetti. Bütçenin tamamına bakıldığında borç yükünün oldukça fazla olduğunun görüleceğini vurgulayan Aktaş, "Hem bu borçları ödeyeceğiz hem beraberinde yeni yatırımları yapacağız. Ulaşımı rahatlatıp, tarih ve turizm şehri Bursa'yı geliştireceğiz. Her açıdan daha yaşanabilir bir şehir oluşturacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, meclis toplantısında, Bursa'da faaliyet gösteren fakat vergi gelirlerini İstanbul'a ödeyen kurumlarla ilgili yakın zamanda yeni gelişmelerin yaşanacağını, Bursa ve benzer pozisyondaki illerin bu yöndeki kayıplarının telafi edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA