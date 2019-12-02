Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine "çeşmeden" çorba ikramı

02.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:50

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ne kurduğu çorba çeşmesi sayesinde üniversiteli gençler güne sıcak çorba içerek başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince kurulan çeşme, kentin tarihi kimliğine yakışır mimarisiyle dikkati çekiyor.

Her sabah Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ'ın görevlileri tarafından çeşme içindeki hazneye sıcak çorba dolduruluyor. Her gün yaklaşık bin öğrenci, bu çeşmeden doldurdukları bardaktaki çorbaları içerek güne başlıyor. Yine isteyen öğrenciler, çorbasının yanında paketlenmiş ekmeklerden de alabiliyor.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile yaklaşık bir ay önce hizmet vermeye başlayan çorba çeşmesi ile ilgili öğrencilerin tepkilerini görmek için kampüse geldi. Çeşmeden çorba doldurup, öğrenci ve öğretim üyelerine ikram eden Aktaş, kendisinin de BUÜ mezunu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Uygulama gerçekten çok güzel. Her gün yaklaşık bin kardeşimiz sabah çeşmeden çorbasını, yanında ekmeğini alıp, güne sıcak çorba ile başlıyor. Aynı sıralardan geçtiğim için aynı psikolojiyi yaşadığım için bir sıcak çorbanın ne kadar değerli olduğuna şahidim. Asli sorumluluğumuz olmamasına rağmen Rektörümüzle, öğrenci topluluklarımızla farklı çalışmaları hayata geçiriyoruz. Gençlik merkezlerinden millet kıraathanelerine kadar farklı organizasyonlarla öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, eğitim öğretim hayatlarını rahatlatmaya çalışıyoruz. Bu çorba çeşmesi sayısının artırılması noktasında talepler geldi. Bu talebi de kısa zamanda değerlendireceğiz."

Prof. Dr. Kılavuz da üniversite olarak başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Çeşmenin, mimarisiyle de kentin tarihi kimliğini yansıttığını belirten Kılavuz, "Hem başka kampüslerde hem bu kampüsümüzde Medikososyal önü olabilir, Ziraat Fakültesi olabilir veya Tıp Fakültesi karşısı gibi noktalara da konulması yönünde öğrencilerimizden talep var. Başkanımızdan süreç içinde, imkanlar el verdiğinde bu ihtiyacı karşılayacak girişimde bulunmalarını bekliyor ve kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA