Bursa Büyükşehir Belediyesince Muş'ta yapılacak tesisin temeli atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince Muş'ta yapılacak "Gençlik Eğitim ve Sosyal Tesisi"nin temeli törenle atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Muş'ta yapılacak "Gençlik Eğitim ve Sosyal Tesisi"nin temeli törenle atıldı.

Merkeze Sunay Mahallesi'nde 7,5 milyon liralık kaynakla 2 bin 500 metrekarelik alana inşa edilecek 3 katlı tesisin temel atma töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, kentin nüfusunun büyük bir bölümünün genç ve çocuklardan oluştuğunu, bu kesimin eğitimine katkı sağlayacak bir takım tesislere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bu tesislerin yapılması için hem devletin hem de yerel yönetimin gayret gösterdiğini aktaran Gündüzöz, "Kardeşimiz Bursa'dan yine bu ihtiyacın karşılanması noktasında önemli bir destek geldi. Kıymetli büyükşehir belediye başkanımızın vermiş olduğu destek çok anlamlı. Allah razı olsun." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'dan kente selam getirdiğini ve Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacaklarını aktardı.

Bursa'da hayata geçirdiği projelerden birini Muş'ta da gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Dünyada bizim milletimiz kadar geleceğini düşünen, evlatlarını düşünen, henüz daha 6 aylık kundaktayken bu çocuk okur mu, iş, güç sahibi olur mu, evlenir mi, çoluk çocuğa karışır mı diye dert eden başka bir toplum yok. Dolayısıyla geleceğimiz olan bu yavrularımızın, gençlerimizin sporla, kültürle, sanatla, bilimle hemhal olması adına Feyat başkanımızın bize bir teklifi olmuştu. Yaptığımız protokoller çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleyle beraber bugün inşallah ilk temeli atacağız. Şehirlerimizin adı hiç önemli değil, doğduğumuz topraklar hiç önemli değil, doyduğumuz topraklar hiç önemli değil. Şu ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı, uğruna binlerce şehit verilen her yer bizim ana vatanımızdır. En kısa zamanda da bitireceğimiz bu merkez yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik, 3 kat toplamında olmak üzere içinde yüzme havuzlarıyla, toplantı salonlarıyla, kültür merkezleriyle Muş'ta önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Yaklaşık 7,5 milyon liraya mal olacak."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kentte sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanların artırılması amacıyla yapılacak tesisin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Törene AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Genel Sekreteri Ulaş Akhan, ilçe ve belde belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım