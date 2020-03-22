BURSA Büyükşehir Belediyesi, Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı
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Yalova, Bursa, Güncel

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı

Büyükşehir Belediyesi, Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtıBURSA Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında önemli bir alternatif güzergah olan ve Panayır Kavşağı üzerinden kentin batısına ve Yunuseli Kanalına bağlanan Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı.

22.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:11
BURSA Büyükşehir Belediyesi, Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı

Büyükşehir Belediyesi, Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı

BURSA Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında önemli bir alternatif güzergah olan ve Panayır Kavşağı üzerinden kentin batısına ve Yunuseli Kanalına bağlanan Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı.

Bursa'da, yol genişletme, köprü ve kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, mevcut yolların daha sağlıklı hale getirilmesi gibi çalışmalarla ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da kent içi ulaşımın yükünü azaltacak alternatif güzergahlar oluşturuyor. Bu çalışmalardan biri olan ve Yalova yolu üzerinden Panayır kavşağından batıya doğru Yunuseli Kanalına kadar uzanan Yenicebat bağlantı yolunda da çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki Yeniceabat bağlantı yolu, Yalova yolunu, Panayır Köprülü Kavşağı'ndan batı istikametinde alternatif yeni güzergahlarla Yunuseli Kanalına ve buradaki mahallelere bağlıyor. Çalışmalar kapsamında, yolun 8 metre genişliğindeki bölümüne 1500 ton sıcak asfalt uygulaması yapılırken, imar planında 12 metre genişliğindeki yol, bir gidiş bir geliş ve iki taraflı yaya yolu şeklinde tasarlandı. Güzergah üzerindeki Yeniceabat Köprüsü ve Yunuseli Kanalı köprülerinin yapımı da tamamlandı. 5 milyon TL'si kamulaştırmalar için olmak toplamda 6 milyon TL'ye mal olan yol, bölgedeki trafiği de önemli ölçüde azalttı.

BAŞKAN AKTAŞ: ULAŞIMDA KARARLIYIZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaların tamamlandığı Yeniceabat bağlantı yolunu yerinde inceleyip, Ulaşım Dairesi Başkanı Gazali Şen'den yeni güzergah hakkında bilgi aldı. Bursa'nın ana gündeminin ulaşım olduğunu ve bu sorunu çözmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Başta toplu taşımanın daha kaliteli hale gelmesi ve bununla birlikte Acemler başta olmak üzere ulaşımın sorun olduğu tüm noktalara el atıyoruz. Yol genişletme çalışmaları, köprü ve kavşaklar ile yeni yollarla bu süreci rahatlatmaya çalışıyoruz. Yeniceabat bağlantı yolu da özellikle şehrin kuzeyini, Terminal ve Terminal arkasını ilgilendiren bir yer. Çalışmalarımız tamamlandı ve Panayır Kavşağı'ndan batıya doğru Yunuseli Kanalına bağlantı sağlandı. Biz trafik ve ulaşımla alakalı kararlıyız. Bursalıların trafikte daha rahat seyrüsefer yapabilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bu kararlılığımızın bir göstergesi olan Yeniceabat bağlantı yolu bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu.

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı

Kaynak: DHA

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BURSA Büyükşehir Belediyesi, Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı

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