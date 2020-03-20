Bursa Büyükşehir Belediyesi tiyatro keyfini dijitale taşıdı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tiyatro salonlarının geçici olarak kapatılması üzerine sanatseverlere dijital ortamda hizmet verilmeye başlandığını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tiyatro salonlarının geçici olarak kapatılması üzerine sanatseverlere dijital ortamda hizmet verilmeye başlandığını duyurdu.

Aktaş, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda halkımızın sanatla ilişkisinin devamlığının sağlamak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak bir ilki gerçekleştirerek çocuk oyunlarımızı belirlenen tarih ve saatlerde dijital ortamdan canlı olarak sergileyeceğiz. Sağlıklı günlerde yeniden sahnelerimizde salonlarımızda siz değerli seyircilerimiz ile olmak dileğiyle."

Aktaş, ilk gösterim kapsamında, "Ben Sinbad" adlı oyununun 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait YouTube kanalından yayınlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA