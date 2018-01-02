Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Fabrikası Üretime Başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Suyu aracısız bir şekilde vatandaşla buluşturma imkanına sahibiz. 'Muradiye' ismi de çok değerli. Muradiye'nin markalaşması inşallah Bursa'ya ayrı bir değer katacaktır." dedi.