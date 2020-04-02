Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını evlerine...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını evlerine... - Haberler
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını evlerine...

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgını ile birlikte yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıcak yemek, market ve erzak ihtiyaçlarını karşıladığı, sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve...

02.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:39
Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını evlerine...

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgını ile birlikte yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıcak yemek, market ve erzak ihtiyaçlarını karşıladığı, sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin pazar ihtiyaçlarını da temin etmeye başladı.

Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgınının yayılmasını önlemek adına her türlü tedbiri alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi Bursalıların yanında olmaya devam ediyor. Vefa Destek Grubu'nda görevli yaklaşık 1500 personelle özellikle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlılar ve risk grubundaki kronik hastaların market ve eczane alışverişleri ile bankacılık işlemlerine çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki iştiraklerini de bu süreçte seferber etti. BESAŞ ile 10 bin aileyi kapsayacak şekilde her gün 30 bin ekmek uygulamasını başlatan Büyükşehir Belediyesi, BURFAŞ tesislerinde usta aşçılar tarafından hazırlanan yemekleri de günde iki öğün olmak üzere her gün yaklaşık 2500 vatandaşa ulaştırıyor.

Pazar alışverişi Büyükşehir'den

Salgın sürecinin ekonomik anlamda da en az hasarla atlatılabilmesi için her alanda vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi şimdi de TARIM A.Ş.'nin organizasyonu ile vatandaşların sebze meyveden oluşan pazar ihtiyaçlarını temin etmeye başladı. Hikmet Şahin Kent Halinde iki dükkan bu organizasyon için üs olarak belirlenirken, TARIM A.Ş. personelleri tarafından sebze ve meyveler özenle seçilip, tek tek tartıldıktan sonra bez poşetlere dolduruluyor. Her hafta 10 bin kişiye ulaştırılması planlanan pazar fileleri sayesinde özellikle sokağa çıkma yasağı bulunman yaşlılar ve risk grubundaki kronik hastaların sebze meyve ihtiyaçları da karşılanmış oluyor.

Kesintisiz hizmet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Covid 19' salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren hemen dezenfeksiyon çalışmalarını başlattıklarını ardından da Vefa Destek Grubunu devreye aldıklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda iş yerlerini kapatmak zorunda kalan belediyenin kiracılarından kira almadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmadan bu süreci atlatması en büyük temennimiz. Bunun için yardım destek hatlarımız 7/24 kesintisiz çalışıyor. Vefa Destek Grubumuzla başta sokağa çıkma engeli bulunan yaşlılarımız ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız olmak üzere gelen hiçbir yardım talebine kayıtsız kalmıyoruz. Semt pazarlarına çıkamayacak olan vatandaşlarımız için de Pazar filelerimiz hazırlanıyor. Her hafta 10 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi Haberler
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı Haberler
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray'ı arkadaşı para için öldürmüş Haberler
Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray'ı arkadaşı para için öldürmüş
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Guido Senia Dilan Çıtak Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Basketbolcu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını evlerine... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:34:36. #1.15#
title