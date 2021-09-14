Bursa Büyükşehir Belediyesi şehrin gürültü haritasını oluşturacak - Haberler
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Bursa Büyükşehir Belediyesi şehrin gürültü haritasını oluşturacak

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa Büyükşehir Belediyesi şehrin gürültü haritasını oluşturacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmek amacıyla kentin stratejik gürültü haritasını oluşturmak ve eylem planı hazırlamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmek amacıyla kentin stratejik gürültü haritasını oluşturmak ve eylem planı hazırlamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin stratejik gürültü haritasının oluşturulması ve eylem planının hazırlanması için hazırlıklara başlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk ve belediye personelinin katıldığı toplantıda, Çınar Çevre Laboratuvarı AŞ Akustik Uzmanı Seçil Köşü tarafından, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cindoruk, çalışmayla elde edilen verilerin ileride oluşabilecek gürültü problemlerini önlemede yardımcı olacağını aktardı.

Son yıllarda çevre sorunlarının sıkça gündeme geldiğini belirten Cindoruk, vatandaş ve kurum olarak harekete geçerek önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Bursa'nın birçok açıdan kritik bir şehir olduğunu aktaran Cindoruk, "Gürültü kirliliği en az hava kirliliği ve su kirliliği kadar önemli. İnsanların ruh ve psikolojik sağlığını etkiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gürültü konusunu önemsiyoruz. Bu konuda ilk plan hazırlayan belediyelerden biriyiz. Kamu kurumları, üniversiteler ve ilçe belediyeleriyle işbirliği halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çınar Çevre Laboratuvarı AŞ Akustik Uzmanı Seçil Köşü de gürültü haritasının oluşturulması ve eylem planının hazırlanmasında yapılacak çalışmaları anlattı.

Proje kapsamında yaklaşık 550 kilometrelik kara yolunun, 47,2 kilometrelik mevcut demir yollarının ve 11,7 kilometrelik planlanan demir yollarının gürültü haritasının çıkartılacağını bildiren Köşü, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 300 eğlence mekanı incelenecek. 10 sanayi tesisi, 7 sanayi bölgesinin gürültü haritası çıkartılacak. Bu 4 kaynak için ayrı ayrı gürültü haritaları oluşturulacak. Kara yolları bakımından gürültü oranında ilk sırada Gemlik yer alıyor. Ardından Mudanya, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İnegöl bölgesi geliyor. Gürültü haritası çıkartıldıktan sonra doğruluğunu tespit edeceğiz. Son olarak anket çalışması da yapacağız."

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
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