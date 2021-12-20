Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılını konserle kutladı

SAKARYA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi'ni 100'üncü yılında konserle andı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ile Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğrenci Korosu'nun katılımıyla kentteki bir alışveriş merkezinde konser verildi.

Toplam 17 eserin seslendirildiği konseri izleyenler, marş ve türkülere eşlik etti.

Vatandaşlar, büyük bir ilgiyle izlendikleri konserin sonunda asker ve öğrencileri alkışladı.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet