Bursa Büyükşehir Belediyesi Osman Gazi heykeli anıtının kaldırılacağına dair iddiaları yalanladı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Osman Gazi heykeli anıtının kaldırılacağına dair iddiaları yalanladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Meydanı'daki Osman Gazi Han heykelinin kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Osman Gazi heykeli anıtının kaldırılacağına dair iddiaları yalanladı
22.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:43

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Meydanı'daki Osman Gazi Han heykelinin kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şehreküstü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda hayata geçirilmesi planlanan akıllı kavşak projesi kapsamında, mevcut kavşağın orta refüjünde bulunan Osman Gazi Han anıtının kaldırılacağı yönünde sosyal medya ve basılı mecralarda yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hazırlanan projede Osman Gazi Han heykelinin kaldırılması söz konusu olmamakla birlikte, bulunduğu yerden 7 ila 8 metre geriye kaydırılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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