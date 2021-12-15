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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Büyükşehir Belediyesi son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı uyarıda "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediyemizdeki yöneticilerimizin isimleri kullanılarak yardım ve bağış adı altında para talep edildiğine ilişkin duyumlar gelmektedir. Dolandırıcı olduğu tahmin edilen bu kişilere itibar edilmemesi ve derhal emniyet birimlerine bildirilmesi önemle rica olunur." ifadelerini kullandı. - BURSA

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