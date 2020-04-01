Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Covid 19' salgını yüzünden sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar, risk grubundaki kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerini her gün 2 öğün sıcak yemekle buluşturuyor.

01.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:24
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Covid 19' salgını yüzünden sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar, risk grubundaki kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerini her gün 2 öğün sıcak yemekle buluşturuyor. Bizzat Büyükşehir personeli tarafından özenle hazırlanan yemekler, vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgınının yayılmasını önlemek adına her türlü tedbiri alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için sosyal hizmet ağını da genişletti. Büyükşehir çatısında oluşturulan Vefa Destek Grubu'nda görevli yaklaşık 1500 personelle özellikle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve risk grubundaki kronik hastaların market ve eczane alışverişleri ile bankacılık işlemlerine çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, 10 bin aileyi kapsayacak şekilde her gün 30 bin ekmek uygulamasını da başlattı. Her hafta 10 bin meyve-sebzeden oluşan pazar filesi, ayda 30 bin gıda kolisi ve ayda 30 bin temel hijyen malzemeleri kolisi dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarıyla Bursa'da her ay 130 bine yakın aileye ulaşmış olacak.

Sofrada yüzler gülecek

Büyükşehir Belediyesi tüm bu hizmetlerin yanında talepte bulunan ihtiyaç sahipleri için başlattığı sıcak yemek uygulamasını da günde 2 öğüne çıkardı. 'Covid 19' salgını yüzünden sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar, risk grubundaki kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarında yüzler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde gülüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burfaş'ın tesislerinde usta aşçılar tarafından hazırlanan yemekler, hijyen kurallarına dikkat edilerek paketlenip, bizzat vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.

Birlik beraberlik zamanı

Sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz bize yeteriz. Büyükşehir Belediyesi olarak da hastalığın etkilerini olanca hissettirdiği bu süreçte, 65 yaş üstü vatandaşlarımızı başta olmak üzere, kronik hastalığı bulunan engelliler ve evde akıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızla alakalı evlere sıcak yemek dağıtımımız hızla devam ediyor. Günde iki öğün olmak üzere sayı 2500'lere ulaştı. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma gerektiren günlerde yerel yönetimimizin gücünü daha da hissettirmeye çalışıyoruz. Bu süreci en az hasarla atlatmayı temenni eriyorum. Bu süreçte cansiperane çalışan ve sürece destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği

Kaynak: İHA

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek desteği
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