Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Estetik Bursa' mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Estetik Bursa' mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Estetik Bursa' mesaisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kısıtlamalarını fırsata dönüştürerek, ana arterler üzerindeki batçıklarda temizlik çalışması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Estetik Bursa' mesaisi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kısıtlamalarını fırsata dönüştürerek, ana arterler üzerindeki batçıklarda temizlik çalışması başlattı.

Bursa'nın estetik bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyor. Pandemi ile mücadele kapsamında tam kapanmayla birlikte trafiğe çıkan araç sayısının iyice azalmasını fırsata çeviren Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklar boyunca ana arterlerdeki 13 batçıkta temizlik çalışması planladı. Gece yapılan çalışmaların ilk etabında İzmir Yolu ve Mudanya yolunda bulunan 6 noktadaki batçık, ikinci etap ise Ankara yolunda bulunan 7 noktadaki batçıkta temizlik yapılacak.

Temizlik çalışmaları kapsamında araçlardan çıkan egzoz dumanları ve tekerleklerden sıçrayan çamurla kirlenen tüp geçit duvarları ile oto bariyerler gece yarısı başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışma ile temizleniyor.

Toplam 15 kişilik ekip ve 2 adet basınçlı duvar yıkama aracı, 1 adet bariyer yıkama aracı, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet su tankeri, 1 adet sepetli vinç, 2 adet yol kapatma aracı eşliğinde yapılan çalışmalara Orhaneli Kavşağında başlandı. Ramazan Bayramı'na kadar tüm batçıkların temizlenmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Estetik Bursa' mesaisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Estetik Bursa' mesaisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Estetik Bursa' mesaisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Estetik Bursa' mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Dedektörle sahilde altın arıyor
Dedektörle sahilde altın arıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Özcan Deniz Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Estetik Bursa' mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 17:05:46. #1.16#

title