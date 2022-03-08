Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Haberler

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları belediyenin adını kullanıp dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları belediyenin adını kullanıp dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi;

"Son günlerde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanıp 'maaş bağlama' vaadiyle vatandaşlarımızın kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde ihbar ve şikayetler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kurumumuzun adını kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Medya, 3. Sayfa, Haberler

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