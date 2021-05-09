Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 60 bin haneye fatura desteği
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 60 bin haneye fatura desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 60 bin haneye fatura desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma döneminde 60 bin haneye fatura desteği sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma döneminde 60 bin haneye fatura desteği sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, vatandaşların telefonlarına gönderilen 'Faturanız salgınla mücadele kampanyası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir' yazılı mesajı paylaştı.

Aktaş, ayrıca tam kapanma destek paketi kapsamında, 20 bin hanenin elektrik, 20 bin hanenin su, uzaktan eğitim gören öğrencilerin yaşadığı 20 bin hanenin de internet faturasını ödediklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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