Bursa Büyükşehir Belediyesi, müzikseverler için "Evin Yıldızı Sen Ol" etkinliği düzenliyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, müzikseverler için "Evin Yıldızı Sen Ol" etkinliği düzenliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, müzikseverler için
06.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:46

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşlara ve müzisyenlere moral için "Evin Yıldızı Sen Ol" etkinliği düzenleyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşlara ve müzisyenlere moral için "Evin Yıldızı Sen Ol" etkinliği düzenleyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV ), koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan tüm sanatseverler için "Evin Yıldızı Sen Ol" sloganıyla sosyal medya hesaplarında eğlenceli bir etkinlik düzenliyor.

1987 yılından bu yana her yıl yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının katıldığı on binlerce izleyiciyle buluşan festival ve etkinlikler düzenleyen vakıf, müzikseverleri internet ortamında bir araya getiriyor.

BKSTV'nin sosyal medya hesaplarını takip eden ve "Evin Yıldızı Sen Ol" etkinliğine katılan ilk 100 müziksever, hem seslerini duyuracak hem de Türkiye'nin ilk şehir oyunu "Bilgin Bursa"nın sahibi olacak.

BKSTV'nin instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikle sanatseverler şarkılarını, performanslarını ve eserlerini müzikseverlerle paylaşarak aynı zamanda evde kalanlara da moral olacak. Sanatseverler şarkılarının, canlı performanslarının ve eserlerinin videosunu Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın sayfasını etiketleyip "@Bkstv" Instagram hesabından paylaşarak etkinliğe katılabilecek. Evin yıldızı olmak için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Etkinliğe katılacak müzikseverler, videolarını 19 Mayıs 2020 tarihine kadar vakfın instagram hesabına gönderebilecek.

Koronavirüsü nedeniyle evde zaman geçiren sanatseverler için eğlenceli bir o kadar da renkli bir etkinlik planladıklarını kaydeden Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Özer Matlı, tüm sanatseverleri etkinliğe destek olamaya davet etti. Gönderilen şarkı ve performansların jüri tarafından değerlendirileceğini ifade eden Matlı, kültür ve sanat etkinliklerini Bursa'nın her yerine yaymak için büyük gayret gösterdiklerini, BKSTV olarak amatör kültür sanat çalışmalarına da destek olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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