Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak - Haber
Alinur Aktaş, Koronavirüs, Bursa, Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs ile mücadele sürecinde belediye ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kira alınmayacağını açıkladı.

18.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:49
Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs ile mücadele sürecinde belediye ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kira alınmayacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında belediye ve iştiraklerinin dükkan sahibi olduğu işletmelerden kapandıkları günden, açılacakları güne kadar kira almayacaklarını duyurdu. Aktaş, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafın yanında olduğunu, bu sürecin hep birlikte aşılacağını vurguladı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ilgili bakanlıkların bazı kararlar aldığını belirten Aktaş, "Özellikle restoran, kafe ve benzeri uygulamaları olan kiracılarımızın, evde kalma duyarlılığından dolayı dışarı çıkmamalarından mütevellit ticaretle alakalı bir miktar düşüş var. Dükkanı belediyeye ait olup kapalı kalan işletmelerin sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerge verdik" dedi.'BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'Kiracılarına, paydaşlarına destek olmak adına gerekli uygulamaları hayata geçireceklerini bildiren Aktaş, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden koronavirüs ile mücadele kapsamında, kapalı kaldığı süre zarfında kira almayacağız. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız. Hatta tatil olduğu günlerdeki tabela vergilerini de hariç tutacak şekilde bir düzenleme yapacağız, tabii kanunun bize elverdiği ölçüde. Hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın. Bu bir iki haftalık süreçteki sıkıntı, hepimizin ortak sıkıntısıdır. Beraberce geçmek, bu sürece yerel yönetim olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermek, en önemli görevlerimizden biridir."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak Haber
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak
Trump 'Çin virüsü' dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım Haber
Trump "Çin virüsü" dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı Haber
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Rita Wilson Meryem Uzerli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Fatih Karagümrük Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 14:43:30. #1.14#
title