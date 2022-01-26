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Bursa Büyükşehir Belediyesi kaldırımları da kardan temizliyor

AA, Mustafa Yılmaz - Güncel
Bursa Büyükşehir Belediyesi kaldırımları da kardan temizliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 500 belediye personelinin kaldırımlardaki karları temizlemek için çalıştığını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 500 belediye personelinin kaldırımlardaki karları temizlemek için çalıştığını bildirdi.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karla mücadele kapsamında "Bursa'da her yerde kar var, yollar hariç dedik, buna kaldırımları da ekledik." ifadelerini kullandı.

Bursa'daki karla mücadele çalışmalarının drone aracılığıyla aktarıldığı görüntüdeki mesajında ise Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa'da her yer karla kaplı ama yollar hariç. Şimdi biz buna 500 personelimizle salı gününden itibaren tüm kaldırımları da ekledik. İnşallah kaldırımlar da hariç olarak hemşehrilerimizin rahat yürüyebilmesi adına bu imkanı da sağladığımızı ifade etmek istiyorum, saygılar sunuyorum."

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Medya, Bursa, kar, Güncel, Haber

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