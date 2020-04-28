Bursa Büyükşehir Belediyesi her gün 1600 haneye sıcak iftar yemeği dağıtıyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi her gün 1600 haneye sıcak iftar yemeği dağıtıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün 1600 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine iftar yemeği dağıtıldığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi her gün 1600 haneye sıcak iftar yemeği dağıtıyor
28.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün 1600 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine iftar yemeği dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl ramazan ayında kentin farklı noktalarına AŞ evleri kurup, hem iftar saatine yolda yakalanan hem de ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşı aynı sofra etrafında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl aşevlerini devreye alamadı. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşların da iftar saatlerinde sıcak bir yemekle buluşması için belediyenin iştiraklerinden BURFAŞ devreye girdi. Bu kapsamda yemek yapamayacak kadar yaşlı, engelli veya ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 1600 vatandaşın evine her akşam sıcak iftar yemeği götürülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ yemekhanesinin alt katındaki BURFAŞ mutfağında özenle hazırlanan iftar yemeklerinin evlere dağıtım öncesi yapılan son hazırları yerinde inceledi. BURFAŞ Genel Müdürü Furkan Banaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Aktaş, dağıtıma çıkacak personele uyarılarda bulundu.

Aktaş, personele hitaben, "Mübarek ramazanın yüzü suyu hürmetine lütfen kendi anne, babanıza, ailenize götürüyormuşçasına ilgi ve alakayla götürün. Vatandaşlarımıza benim de selamlarımı iletin." ifadelerini kullandı.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ederken, hem korona salgını hem de ramazan ayının gelişiyle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle korona sürecinde evden çıkamayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik erzak ve hijyen kolisi, pazar filesi, 30 bin ekmek veya muadili süt ürünleri olmak üzere her gün binlerce eve gidiyorduk. Ramazan ayında ise erzak olsa bile yemek yapamayacak kadar yaşlı, hasta, yatalak veya ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı da iftar yemekleri ile yalnız bırakmıyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmenin huzuru içindeyiz. Bu çalışmaya katkı koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimize de hayırlı ramazanlar diliyorum."

Kaynak: AA

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