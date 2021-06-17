Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen çevre konulu bilgi yarışmasının kazananlarına ödül verildi.

Programda, kendi imkanlarıyla 700'e yakın sokak hayvanını düzenli olarak besleyen ve "Ayın vatandaşı" seçilen esnaf Ali Koçak'a AK Parti Grup Sözcüsü ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından plaket takdim edildi.

Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, sokak sanatçılarına verilen desteğin artacağı yaklaşık 1 milyon lira bütçeli Bursa Açıkhava Sanat Günleri projesini uygulamaya geçireceklerini söyledi.

Salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörün zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu sektörlere imkanları dahilinde destek oluyor. Büyükşehir olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yıllardır birçok projede omuz omuza verdiğimiz sanatçılarımıza bu zor dönemde destek olmayı şiar edindik. Bu kapsamda sokak sanatçılarımıza destek olmak için sokak sanatçıları festivali gerçekleştirdik. Hem sanatçılarımızdan hem vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Sanatçılarımızdan aldığımız geri dönüşler neticesinde daha geniş kapsamlı bir proje yapma ihtiyacı hissettik."

Projeyi Güney Marmara Tiyatrocular Kooperatifi ve Bursa Kültür Sanat Vakfı iş birliğiyle gerçekleştireceklerini bildiren Aktaş, 17 ilçe ve açık hava sahnesinde 168 farklı program planlandığını, Bursalıları yaz boyunca çocuk oyunları, tiyatrolar, canlı gösteriler ve konserlerle buluşturacaklarını anlattı.

Aktaş, 300'ü sanatçı olmak üzere yaklaşık 500 kişinin projeye katılım sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca