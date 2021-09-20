BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HARMANCIK, ORHANELİ, MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF YAPILARIN BAKIM-ONARIM, YAPIM VE ÇEVRE... - Haberler
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HARMANCIK, ORHANELİ, MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF YAPILARIN BAKIM-ONARIM, YAPIM VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI YAürel Değer ve Nitelik Taşıyan Yapıların Bakım-Onarım, Yapım ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi

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