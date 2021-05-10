Bursa Büyükşehir Belediyesi eski maden sahalarını hafriyat malzemesiyle doldurup ağaçlandırıyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi eski maden sahalarını hafriyat malzemesiyle doldurup ağaçlandırıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski maden sahalarını hafriyat malzemesiyle doldurup ağaçlandırıyor
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa'da maden ocağı olarak kullanılan ve işletme süreleri tamamlanınca terk edilen alanlar, hafriyat malzemesiyle doldurularak ağaçlandırılıp yeniden doğaya kazandırıyor.

Bursa'da maden ocağı olarak kullanılan ve işletme süreleri tamamlanınca terk edilen alanlar, hafriyat malzemesiyle doldurularak ağaçlandırılıp yeniden doğaya kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğayı kirletici unsurlarla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak dökülen hafriyatın önüne geçmek için il genelinde 28 hafriyat depolama sahası oluşturuldu.

Kentte inşaat sektörünün ürettiği aylık yaklaşık 300 bin ton hafriyat atığı bu alanlarda düzenli depolanıyor.

Atıkların kontrolsüz dökülmesiyle yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla, vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanları da rehabilite ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT AŞ tarafından yapılan dolgu işlemleri sayesinde, yemyeşil ağaçlar arasında kanserli hücre gibi görünen maden ocağı alanları hafriyat toprağıyla doldurulup yeniden ağaçlandırılması sağlanıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesine 2014'te tahsisi yapılan Akçalar sahasındaki 92 bin 344 metrekarelik alan, yaklaşık 950 bin metreküp hafriyat toprağı dökülerek yeniden ağaçlandırıldı. Doğal dengesine kavuşan alan, 2019 yılında Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki maden ocağı alanı da yaklaşık 21 bin kamyon hafriyat toprağıyla dolduruldu. Birer yaşında 200 fıstık çamı, 1000 akasya ve yaklaşık 100 erguvan fidanı dikilen alan 2019'da Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek çalışma tamamlandı.

Ayrıca, Mudanya Hasköy Mahallesi'ndeki önceden bataklık olan alan dolgu toprağıyla rehabilite edilerek 60 incir, 30 ceviz, 5 kiraz ve 3 dut fidanı dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor
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