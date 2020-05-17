Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin asfalt mesaisi Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 70 bin ton asfaltı zeminle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 4...

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 70 bin ton asfaltı zeminle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 4 farklı noktada büyük çapta yenileme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarını değerlendirmeye devam ediyor.

Kısıtlamaların başladığı ilk andan itibaren Mudanya Kavşağı ile Korupark arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik hatta eski yolu sökerek yerine sıfırdan yeni asfalt döken Büyükşehir Belediyesi, ardından Sıcaksu-Acemler arasındaki gidiş-geliş istikametlerinde de benzer uygulamaları gerçekleştirdi.

Asfalt kaplama mesaisinin yanında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve İnegöl ilçelerinin muhtelif noktalarında parke ve bordür faaliyetlerine hız kazandıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak 4 güne bağlanan sokağa çıkma yasağında ise Merinos Parkı önü ile Gökdere Kavşağı ve Vakıf Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasını, Namazgah ve İpekçilik caddelerindeki kazı dolgu ve asfalt hazırlık yatırımlarını gündemine aldı.

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 20 bin ton sıcak asfalt dökülecek. Daha önce yapılan mesailerle Korupark istikametinden Merinos'a kadar gelen yeni asfalt yol, buradan Gökdere Bulvarı'na kadar uzatılacak.

Aynı şekilde Yakın Çevre Yolu'nda Vakıf Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasında kalan bölüm de ekonomik ömrünü tamamlamış eski yollardan arındırılarak sıfırdan asfaltla tanışacak. Büyükşehir Belediyesinin tüm ekip ve ekipmanlarıyla birlikte 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Namazgah ve İpekçilik caddeleri ile Kestel-Bursa ve İnegöl-Mimar Sinan caddelerinde yürütülen parke bordür ve asfalt hazırlık çalışmaları son bularak bu bölgeler de konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.

Kaynak: AA