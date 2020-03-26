Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıbbi atıkları titizlikle topluyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, koruyucu elbise ve kasklar giyen ekipleri tarafından her gün 100'e yakın sağlık merkezinden bluetooth'lu tartılar kullanılarak alınan 10 tona yakın atığı, hassas bir şekilde bertaraf ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, koruyucu elbise ve kasklar giyen ekipleri tarafından her gün 100'e yakın sağlık merkezinden bluetooth'lu tartılar kullanılarak alınan 10 tona yakın atığı, hassas bir şekilde bertaraf ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'da her gün 100'e yakın sağlık merkezinden alınan atıklar için mevcut önlemlere ek olarak korumalı giysi ve ekipmanlarla donatılmış özel ekipler oluşturuldu. Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi sürecinde de hassasiyet maksimum seviyeye çıkartıldı.

Yapılan açıklamada, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki atıkların tam donanımlı personel tarafından soğutucu lisanslı tıbbi atık araçlarıyla kilitlenebilir konteynerlerde toplandığı, ardından Yenikent'te bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde yüksek basınç altında parçalanarak bertaraf edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA