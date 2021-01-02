Bursa'da 2020 yılında kaçak hafriyat dökenlere toplam 5,9 milyon lira ceza verildi
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Bursa'da 2020 yılında kaçak hafriyat dökenlere toplam 5,9 milyon lira ceza verildi

02.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:24
Bursa'da 2020 yılında kaçak hafriyat dökenlere toplam 5,9 milyon lira ceza verildi

Bursa'da 2020 yılında hafriyat atıklarını kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve firmalar hakkında toplam 5 milyon 873 bin 214 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'da 2020 yılında hafriyat atıklarını kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve firmalar hakkında toplam 5 milyon 873 bin 214 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için 28 hafriyat depolama sahası oluşturuldu.

Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden ton başına 5,5 lira ücret alınırken, bu ücreti ödememek için kaçak döküm yapanlar hem havadan hem de karadan takibe alındı.

UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirildi. Bugüne kadar yaklaşık 1000 kamyon GPS cihazı ile takibe alındı.

Bu yöntemle 2020 yılında gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 17 kişi ve 13 firmaya toplam 5 milyon 873 bin 214 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, daha yeşil ve yaşanabilir Bursa için her bireyin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu belirtti.

Jandarmayla iş birliği içinde havadan ve karadan denetimler yaptıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Kaçak döküm yapan şirketlere 265 bin 497 lira ve kişilere ise 88 bin 499 lira ceza var. Günde ortalama 250-300 kamyon kontrollü sahalarımıza gelip 7 bin ton civarında atık bırakıyor. Eğer buralara izinli döküm yaparsanız tonu 5,5 lira. Böyle küçük bedellerle bu işi halletmek varken, çok yüksek bedellerle ceza ödemenin hem insani hem de mali olarak ciddi sıkıntıları var. Şehrin yeşilliği, güzelliği, yaşanılabilirliği hepimizin ortak çalışmasıyla oluşacak."

Bursa'da 2020 yılında kaçak hafriyat dökenlere toplam 5,9 milyon lira ceza verildi
Bursa'da 2020 yılında kaçak hafriyat dökenlere toplam 5,9 milyon lira ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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