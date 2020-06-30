Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı'nın testi pozitif çıktı
BURSA Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
30.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:43
BURSA Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Bayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bayhan, eklem ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne giderek, Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Bayhan, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Ahmet Bayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA