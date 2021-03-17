Bursa Büyükşehir Belediyesi akıllı telefon uygulamasını indiren gençlere 4 GB internet hediye edecek

Bursa Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği "Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü" projesi tanıtıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve oyuncu Eser Yenenler tarafından "Hayat Bursa'daki gençlere güzel" sloganıyla tanıtımı yapılan proje kapsamında, 15-29 yaş grubuna birçok avantaj sunuluyor.

"Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü" mobil uygulamasını indirenlere, operatör ayrımı gözetilmeksiniz 4 GB internet paketi hediye ediliyor.

Bunun yanı sıra uygulama üzerinden alınan kodla, anlaşmalı özel eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, teknoloji, spor ve müzik mağazaları, kafe, eğlence merkezi gibi çok sayıda yerde indirim yapılıyor.

Ayrıca uygulamada, Bursa Teleferik AŞ'den 1 bilet alana 1 bilet bedava, Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) 3 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası sunuluyor.

"Aramıza yeni markalar katılacak"

Aktaş, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, gençlerin teknolojiyi doğru ve etkin kullanması hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uygulamayla sunulan avantajların genişleyeceğini belirten Aktaş, "Her gün aramıza yeni markalar katılacak. Dolayısıyla ayrıcalıklar ve avantajlar da devamlı farklılaşacak. İrtibatı devam ettirdiğimiz ve karşılıklı iletişimde olduğumuz sürece hayat, Bursa'da yaşayan gençlere güzel olacak." dedi.

Kullanıcıların kazanacakları ayrıcalıkların yanı sıra şehirle ilgili çalışmalar hakkında fikir ve beklentilerini mobil uygulamadan beyan edebileceğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bursa'ya dair bir hayalim, heyecanım var ama tüm gençlerin hayallerini toplamam ve ekibimle hareket etmem lazım. Böylelikle genç kardeşlerimizi yönetimin içine dahil etmiş oluyoruz. İşin bu kısmını çok önemsiyorum. Bunun yanında bu platformda, çalışma hayatı öncesindeki staj imkanlarından haberdar olmalarını sağlayacağız. Büyükşehir Belediyelerine ait gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, kütüphaneler, havuzlar, halı sahalar, spor tesislerine rahatlıkla erişebilecekler."

Canlı bağlantılarla, alışveriş yapan gençlere anında gerçekleştirilen indirimlerin görüntülendiği toplantının sonunda, sponsor firmaların temsilcilerine plaket verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz