Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Çim Serimi Bitti

BURSA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Stadyumu'nun zeminine yeni çimlerin serilme işlemini tamamladığı açıklandı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 15 gün içinde hibrit çim uygulamasının da tamamlanacağını, böylelikle zeminin geçirgenlik oranının 8 kat artacağını ve aşırı yağışlarda bile zeminin su tutmayacağını söyledi. Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ile birlikte stadyumun yenilenen zeminini inceledi. Yaklaşık 2 yıldır kullanılan stadyumun zemininde çeşitli sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Başkan Recep Altepe, şu bilgileri verdi:



"Atatürk Stadı'nın zeminini yapan firmadan burada da aynı uygulamayı yapmasını istemiştik. Ancak aynı uygulama buraya uyum sağlamadı. Zeminin daha sağlam olması için hibrit çim uygulaması istendi. Her şeyi 4- 4'lük olan stadyumun zemininin de öyle olması için hibrit çim uygulaması yapıyoruz. Zemindeki killi toprak kaldırıldı, altyapı yeniden düzenlendi ve çim kaplama işlemi de tamamlandı. 15 gün sonra da hibrit çim uygulaması yapılacak. Yüzde 5 oranında hibrit ve yüzde 95 oranında normal çim uygulaması yapılacak. İnşallah yeni sezonda tüm eksiklikleri giderilmiş yeni stadyumumuz Bursaspor'a da başarılar getirecek."



- Bursa