Bursa Büyükşehir Belediye, Pazaryeri için hazırlanacak projelere destek verecek
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Bursa Büyükşehir Belediye, Pazaryeri için hazırlanacak projelere destek verecek

Bursa Büyükşehir Belediye, Pazaryeri için hazırlanacak projelere destek verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi için hazırlanacak birkaç projeye destek vereceklerini kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi için hazırlanacak birkaç projeye destek vereceklerini kaydetti.

Başkan Aktaş, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi. Aktaş, Pazaryeri ilçesini ziyaretinde müjdeler verdi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret eden Başkan Aktaş, Bilecik'te yapılacak bir kaç proje için destek sözü verdi. Ziyarette AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve partililer bulundu. Buradan esnaf ziyaret yapan Aktaş, ilçeye hayran kaldığı anlatarak, hazırlanacak bir kaç projeye destek vereceği öğrenildi.

apılan ziyaret hakkında kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Yıldırım, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ı Pazaryeri ilçemizde ağırladık. Pazaryeri ilçemiz ve yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Alinur Aktaş Başkanımıza tecrübelerini bizimle paylaştığı için teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Bursa Büyükşehir Belediye, Pazaryeri için hazırlanacak projelere destek verecek
Bursa Büyükşehir Belediye, Pazaryeri için hazırlanacak projelere destek verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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