Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Kovid-19 tedavisi tamamlandı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Kovid-19 tedavisi tamamlandı

Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, taburcu oldu.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa Şehir Hastanesindeki 13 günlük tedavi sürecini tamamladığını bildirdi.

Doktorların tavsiyesi üzerine bir süre daha evinde istirahat edeceğini belirten Aktaş, "Bir yandan istirahat ederken bir yandan Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Tedavi sürecinde dualarınızı ve iyi dileklerinizi her zaman kalbimde hissettim, Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Aktaş, tedavi sürecinde mesajlarıyla destekte bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer ilgililerle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Kovid-19 tedavisi tamamlandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Kovid-19 tedavisi tamamlandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Kovid-19 tedavisi tamamlandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Kovid-19 tedavisi tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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