Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Aktaş, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Bursa ve Bilecik'in komşu ve kardeş iki şehir olduğunu söyledi.

Tekin'le, ilçedeki projelere destek konusunda görüştüklerini aktaran Aktaş, "İnşallah bu komşuluğun ve kardeşliğin aynı zamanda Pazaryeri'ne katkı olarak döneceğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, "O kadar yoğun mesaisi arasında bizlerin ziyaretine geldiği için kendisine teşekkür ediyoruz. İlçemize desteklerinden bahsetti. İlçem adına kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başkanımızın göndereceği ekipleri büyük bir heyecanla bekliyorum." diye konuştu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise desteklerinden dolayı Aktaş'a teşekkürlerini sundu.

Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soyadan'ı da parti binasında ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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