Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un 58. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un 58. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un kuruluş yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı. Aktaş, 58 yıl önce kurulan Bursaspor'la ilgili sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı: "Sevdamızın rengi belli: yeşil-beyaz! Şehrimizin gururu Bursaspor'umuzun 58. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler Spor
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