Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Kars'taki miniklere oyun parkı sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kars'ta görev yapan bir öğretmenle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, öğrencilerin talebi üzerine okul bahçesine oyun parkı yaptırma sözü verdi.

Aktaş, Instagram hesabında, Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğretmenlik yapan İhsan Kartoğlu ile canlı yayında bir araya geldi.

Yayın esnasında öğrencilerinin okul bahçesine oyun parkı istediğini belirten öğretmenin talebini kabul eden Aktaş, "Sizin gibi fekadarca görev yapan öğretmenlerimizin bu fedakarlıklarına mukabele etmek benim için bir onurdur, şereftir. Eğer biz ülke olarak daha iyi yerlere geleceksek, eğitimli, donanımlı nesillerle, gençlerle bunu gerçekleştireceğiz. Siz de bunu temin ediyorsunuz. Allah razı olsun, iyi ki varsınız hocam, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Köyde ilkokul çağında 30-35 kadar öğrenci olduğunu aktaran İhsan Kartoğlu da "Emin olun çoğu da parka gitmedi. Bu haberi onlara verdiğimde çok mutlu olacaklar. Hatta mutluluklarını, parkta o kaydıraktan ilk kayışlarını size özellikle atacağım." diye konuştu.

Aktaş, canlı yayındaki bu görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak, "Kars Arpaçay'da vazife yapan İhsan öğretmenimizle yaptığımız Instagram canlı yayınında, öğrencilerinin bir isteği olduğunu öğrendim. Sözümüz söz! Yavrularımızı parkla buluşturacağız. Güzel ülkemizin her yanındaki öğretmenlerimize ve öğrencilerimize Bursamızdan selam olsun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler