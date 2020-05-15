Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan kan bağışı çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan kan bağışı çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il yöneticileri ile kan bağışında bulunarak, tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan kan bağışı çağrısı
15.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:41

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il yöneticileri ile kan bağışında bulunarak, tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, yaşanan pandemi krizi ve içinde bulunduğumuz ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoklarını vatandaşların desteği ile yeterli seviyeye getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il yöneticileri ile kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ın çalışmalarına destek verdi.

Organizasyonda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa halkına çağrıda bulunarak, kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Aktaş, bağışlanan her ünite kanın bir cana umut olabileceğinin altını çizerek, "Türk Kızılay, kan bağışı organizasyonları konusundaki misyonunu yıllardır çok güzel bir şekilde üstleniyor. Ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretli çalışmaları ile mümkün olan en az kayıpla atlatmaya çalışıyor. Herkes bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Tabi vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara riayet etmesi ile inşallah hep birlikte bu tehdidi yeneceğiz. Bir yandan da hayat ve kan ihtiyacı devam ediyor. Sürekli bir ihtiyaç olan kan temini için bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan da sözlerine, kan bağışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il ve ilçe yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Davut Gürkan, bu yıl yaşanan Covid-19 salgın tehdidi ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarında yaşanan azalma ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın bu konudaki acil kodlu çağrısı ile birlikte vatandaşların son günlerde kan bağışı konusunda bir duyarlılık örneği sergilediklerini belirtti. Gürkan, "Bursa'daki ekiplerimiz bu konuda teyakkuz halinde. Kan bağışı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Bu süreçte tarihi Büyükşehir Belediye Binamızın karşısındaki Heykel Kan Bağış Merkezimizde akşam saat 22.00'den gece 02.00'a, yoğunluğa göre sahura kadar hizmet veriliyor. Kent Meydanı ve Fomara 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki kan bağış merkezlerimiz ise gündüz 10.00 - 19.00 saatleri arasında kan bağışı ile ilgili hizmet veriliyor. Bu süreçte bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Güney Marmara Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ise, bağışlanan kanların kullanım süresinin 42 gün olduğunu hatırlatarak, bu sebeple her zaman düzenli kan bağışlarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Ersin Korkut Kerem Alışık Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Hasan Şaş Can Bartu Tamer Tuna Lionel Messi
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan kan bağışı çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:51:01. #1.15#
title