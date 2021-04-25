Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soykırım iftirasını asla kabul etmediğini ve lanetlediğini belirtti.

Ermeni soykırımının yalan olduğunu aktaran Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi hesaplarla tarih değiştirilemez. Biden eğer insanlık dışı muamele arayışında ise, ülkesinin karanlık tarihine bakması kendisine yardımcı olacaktır. Ermeni Soykırımı Yalandır. İşin özü ise Ermenilerin yaptığı mezalim, Müslüman, masum, sivil Türk halkının katli, mağlup olunca da mağdur kisvesine bürünmesidir. Bunu tarih yazmıştır. Yüreği, aklı ve gözü yeten hakikati konuşur. Dün, bu mezalimi yapmaya çekinmeyenlerin torunları bugün de aynı utanmazlıkla caniliklerini savunuyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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