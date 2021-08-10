Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Bursaspor'un forma kampanyasına destek
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Bursaspor'un forma kampanyasına destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Bursaspor'un forma kampanyasına destek
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Kulübüne maddi destek sağlamak amacıyla başlatılan "Bursaspor Hatıra Forması Projesi" kapsamında, 16 bin 16 liralık forma aldığını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Kulübüne maddi destek sağlamak amacıyla başlatılan "Bursaspor Hatıra Forması Projesi" kapsamında, 16 bin 16 liralık forma aldığını duyurdu.

Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursaspor Yönetim Kurulunun kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Kampanyayı desteklediğini aktaran Aktaş, "Ortağı olduğum şirket üzerinden 16 bin 16 lira değerinde hatıra forması alarak kampanyaya şahsi desteğimizi verdik. Büyükşehir olarak da kulübümüzün yanındayız. Önümüzdeki günlerde sponsorluk ile ilgili gelişmeleri paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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