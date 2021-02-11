Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Yunuseli Havalimanı açıklaması Açıklaması
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Yunuseli Havalimanı açıklaması Açıklaması

11.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:02
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Yunuseli Havalimanı açıklaması Açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Havalimanı'na kent için en doğru ve gerekli projenin uygulanacağını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Havalimanı'na kent için en doğru ve gerekli projenin uygulanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Aktaş, gündem maddelerinin yanı sıra kamuoyunu meşgul eden konuları da değerlendirdi.

Tartışma konusu yapılan Yunuseli Havalimanı'nın Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Aktaş, "Arazinin tamamı, Hazine'ye ait. Hazine ise, Milli Emlak'tır. Milli Emlak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait bir birimdir. Dolayısıyla 1430 dönümlük alanın tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait." ifadelerini kullandı.

Aktaş, arazinin birilerine peşkeş çekileceğine dair iddiaların tamamen asılsız olduğuna kaydederek, şunları söyledi:

"Yunuseli Havalimanı bölgesine, şehrin menfaatleri doğrultusunda en doğru ve gerekli proje uygulanacaktır. Henüz netlik kazanmayan projenin tüm Bursa halkı tarafından sahiplenilmesini arzu ediyoruz. İddiaları dile getirenlerin bu şehre aidiyetleri ne kadarsa benim de en az o kadar. Bursa'nın 3 milyon 100 bin nüfusunun sorumluluğunu taşıyorum. Bu şehrin belediye başkanıyım. Elbette eleştireceksiniz fakat birilerinin kafasında çizdiği profil ve senaryoları sanki biz söylemişiz gibi lanse etmek, etik değil. 'Peşkeş çekiliyor' deniyor. Burası, devletin arazisi. Devlet kime peşkeş çekiyor? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Aynı devlet, millet bahçesi yaptı, dünya kadar arazide."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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