BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ TABURCU OLDU
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ TABURCU OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜSE yakalanan ve hastanede tedavi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu duyurdu.

KORONAVİRÜSE yakalanan ve hastanede tedavi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu duyurdu. Başkan Aktaş paylaşımında, Hamdolsun iyiyim. Dualarınızla daha da iyi olacağım inşallah. #BursaİçinCanlaBaşla çalışmaya aralıksız devam! ifedelerini kullandı.

Başkan Aktaş mesajında, Hepinizi sevgi ile saygıyla muhabbet ile selamlıyorum. Koronavirüs testimin pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecim önce evimde, ardından hekimlerimizin tavsiyesi üzerine hastanede devam etmişti. Dün itibariyle 13 gündür Bursa Şehir Hastanemizde devam eden tedavi sürecimi tamamlamış bulunuyorum. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine bir müddet daha istiharatime evimde devam edeceğim. Bir yandan Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyor, ekibimizle birlikte tam kapanmaya Bursamız için fırsata çevirmeyi de sürdürüyoruz.Tedavi sürecimde dualarınızı ve iyi dileklerinizi her zaman kalbimde hissettim. Allah hepinizden razı olsun. ifadelerine yer verdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ TABURCU OLDU
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ TABURCU OLDU
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ TABURCU OLDU
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ TABURCU OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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