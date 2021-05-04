Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu Korona virüse yakalanan ve 14 gündür hastanede tedavi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu duyurdu.