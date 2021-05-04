Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu Korona virüse yakalanan ve 14 gündür hastanede tedavi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu

BURSA - Korona virüse yakalanan ve 14 gündür hastanede tedavi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu duyurdu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taburcu olduğunu açıkladı.

Başkan Aktaş paylaşımında, "Hamdolsun iyiyim. Dualarınızla daha da iyi olacağım inşallah. #BursaİçinCanlaBaşla çalışmaya aralıksız devam!" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, korona virüse yakalandıktan sonra bir süre evinde tedavi edilmiş, daha sonra doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine Şehir Hastanesi'nde devam edilmişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş taburcu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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