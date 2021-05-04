Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!

Koronavirüsle14 gündür hastanede mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son durumuna yönelik bir açıklamada bulundu. Aktaş yaptığı paylaşımda hastaneden çıkış yaptığını söyledi.