Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!
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Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!

Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Koronavirüsle14 gündür hastanede mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son durumuna yönelik bir açıklamada bulundu. Aktaş yaptığı paylaşımda hastaneden çıkış yaptığını söyledi.

Koronavirüse yakalanan belediye başkanlarının arasına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Aktaş, müşahede altında tutulduğu hastaneden çıkarıldı. Tam 14 gündür hastanede tedavi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medyadan gerçekleştirdiği paylaşımla sevenlerini mutlu etti.

"HAMDOLSUN İYİYİM"

Alinur Aktaş durumunun iyi olduğunu söyledi. Yakınlarından dua beklediğini dile getiren Bursa Belediye Başkanı, mesai vurgusu yaptı. Başkan Aktaş paylaşımında tam olarak şu ifadeler yer aldı; "Hamdolsun iyiyim. Dualarınızla daha da iyi olacağım inşallah. #BursaİçinCanlaBaşla çalışmaya aralıksız devam!"

Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!

NE OLMUŞTU?

Başkan Aktaş, korona virüse yakalandıktan sonra bir süre evinde tedavi edilmiş, daha sonra doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine Şehir Hastanesi'nde devam edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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