Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şehit ailelerini ziyaret etti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte ilk olarak 2018 yılında İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in Nilüfer ilçesinde yaşayan annesi Ayşegül Yurtsever ile babası Ayhan Yurtsever'in evine gitti.

Ailenin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Aktaş, onlara Türk bayrağı hediye etti.

Aktaş çifti daha sonra, 2016 yılında Van'da terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Yakup Kurt'un yine Nilüfer ilçesinde eşi Pembe Kurt ve 3 çocuğunun yaşadığı evi ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Aktaş, Bursa'daki 768 şehit ailesine Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı ikram ettiklerini söyledi.

Şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu ifade eden Aktaş, şunları söyledi:

"Onlar bizim gururumuz. Bu ülkenin bağımsızlık ve bölünmez bütünlüğünün temel taşı onlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Onların emanetçilerine sahip çıkmak bizim asli görevimiz. Bu vatan için canını seve seve feda etmiş şehitlerimizin aileleriyle bayramlaştık."

Kaynak: AA