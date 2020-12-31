Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Koza Han'la ilgili iddiaları yanıtladı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Koza Han'la ilgili iddiaları yanıtladı

31.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:46

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi Koza Han'daki çevre düzenlemesine ilişkin, "Uygulamanın başında Koza Han'ı katlediyormuşuz gibi yorumlar hiç adil değil. Bizim söktüğümüz baskı beton. Sökülen baskı betonların bizim kültürümüzle bir alakası yok." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi Koza Han'daki çevre düzenlemesine ilişkin, "Uygulamanın başında Koza Han'ı katlediyormuşuz gibi yorumlar hiç adil değil. Bizim söktüğümüz baskı beton. Sökülen baskı betonların bizim kültürümüzle bir alakası yok." dedi.

Koza Han'da yürütülen çalışmaları denetleyip yetkililerden bilgi alan Aktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aktaş, "zemindeki tarihi taşların söküldüğü" iddiasının gerçekleri yansıtmadığını dile getirdi.

Proje kapsamındaki her adımın kanunlara uygun olduğunu anlatan Aktaş, "Koza Han'da sadece oturma alanlarındaki baskı beton zeminler sökülüyor ve yerlerine doğal granit taşları, bazalt ve küp taş döşeniyor. Bu anlamda 4 farklı uygulama gerçekleştiriliyor. Baskı betonla düzenlenmiş alanlar, doğal granit taşlara dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.

Aktaş, hanın ortasında yer alan mescit ve civarındaki bölümlere herhangi bir müdahalelerinin olmadığını bildirdi.

Yalnızca oturma alanlarındaki baskı beton ile döşenen bölgelerin düzenlemesinin yapıldığını aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

"Buralarda doğal bazalt taşı ve kesme küp taş çeşitleri deneniyor. Henüz uygulamanın başında Koza Han'ı katlediyormuşuz gibi yorumlar hiç adil değil. Bizim söktüğümüz baskı beton. Sökülen baskı betonların bizim kültürümüzle bir alakası yok. Tarihi taşlardan söküm yapıldığını bir Allah'ın kulu ispatlayamaz."

Alinur Aktaş, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerinin haftaya salı günü Koza Han'da incelemelerde bulunacağını söyledi.

Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Koruma Kurulu üyeleri numune uygulamalardan hangisinin yapılması gerektiğine dair karar verecek. Kimsenin şüphesi olmasın. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. İnşallah 1 ay içinde faaliyetimizi tamamlayacağız ve Koza Han'ı daha düzenli bir şekilde Bursalıların istifadesine sunacağız. Bitince herkes gerçekleştirilen çalışmayı görecek."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Koza Han'la ilgili iddiaları yanıtladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Koza Han'la ilgili iddiaları yanıtladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Koza Han'la ilgili iddiaları yanıtladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Koza Han'la ilgili iddiaları yanıtladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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