Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:48

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve "haber", "yaşam", "spor" kategorilerindeki karelerden beğendiklerine oy kullandı.

Başkan Aktaş, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarını beğendiğini belirten Aktaş, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini de aktardı.

Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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