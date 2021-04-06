Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş AA'nın 101. yıl dönümünü kutladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takvim yaprakları 6 Nisan 1920'yi gösterirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' için yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 101. yaşını kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan