Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş Açıklaması

AK Parti Bursa Yenişehir İlçe teşkilatı, birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Yemekte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,"Ailemiz, çocuklarımız, ülkemiz, geleceğimiz ve bizden umut bekleyen mazlum coğrafyalar için İslam alemi için bu seçimler çok ama çok önemli" dedi.

Düzenlenen yemeğe, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, Belediye Başkan Yardımcısı, Zekai Dündar, önceki dönem belediye başkanı AK Parti Milletvekili Aday Adayı Bülent Hamdi Cingil, AK Parti Meclis Üyeleri, AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış ilçe başkanları, meclis üyeleri ve yöneticiler katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, "AK Parti olarak girdikleri 13 seçimden de başarılı bir şekilde çıktıklarını ve ülke olarak çok kritik bir dönemden geçildiğini hatırlattı. Adnan Kamıl, 24 Haziran günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde hedeflerinin yüzde 60 oy oranı olduğunu" söyledi.

Yemeğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,"Siyaseti bir gün bırakırken şu siyaset gemisini rabbim limana sağ salim yanaştırmayı nasip etsin. Allah kimseyi nefsiyle karşı karşıya bıraktırmasın. Vallahi Türkiye çok iyi gidiyor. Onca sıkıntılara ve problemlere karşı çok iyi gidiyor. Ama bu süreçte ne zahmetler ne sıkıntılar çekiliyor. Hatırlayın 15-20 yıl öncesi, eğer bu yıl beş yüz milyon dolar gelmezse işçi ve memur maaşlarını ödeyemeyeceğiz diyen bir Başbakan yardımcısı vardı. Hastanelerde toplanıyordu. Hükümet Bakanlar Kurulu Allah'ıma hamdolsun ne günlere geldik. Dört bir tarafımızda savaşlar ve belli sıkıntılar varken, ülkemiz üzerine içerden ve dışarıdan birçok oyunlar oynanırken Allah'a çok şükür ülkemizin geldiğini durum ortada" diye konuştu.

Başkan Aktaş,"Ailemiz, çocuklarımız ülkemiz geleceğimiz ve bizden umut bekleyen mazlum coğrafyalar için İslam ailemi için bu seçimler çok ama çok önemli" dedi. - BURSA