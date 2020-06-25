Bursa Büyükşehir 2019 faaliyet raporunu onaylandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa Büyükşehir 2019 faaliyet raporunu onaylandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında toplanan belediye meclisi ile 2019 yılı faaliyet raporunu onayladı.

Bursa Büyükşehir 2019 faaliyet raporunu onaylandı
25.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:57

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında toplanan belediye meclisi ile 2019 yılı faaliyet raporunu onayladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı ikinci oturumunda gündem maddelerini ele aldı. Oturumun son bölümünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 mali yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oylama öncesinde, mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri görüşlerini dile getirdi. Rapor, oy fazlalığı ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 mali durum gelir bütçesinde yüzde 84'lük, gider bütçesinde ise yüzde 99'luk bir tutarlılık oluştu. 2 milyar 550 milyon TL olarak planlanan gelir bütçesi, 2 milyar 140 milyon 562 bin 921 TL olarak gerçekleşti. 2 milyar 300 milyon TL olarak planlanan gider bütçesi de 2 milyar 276 milyon 277 bin 978 bin TL olarak kayıtlara geçti. Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 486 milyon 126 bin 822 TL'lik borçlanma, 751 milyon 903 bin 709 bin TL iç ve dış borç ödemesi yapıldı. Performans gerçekleşmesi yüzde 87, bütçe gerçekleşmesi ise yüzde 99 oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyetinde en fazla bütçe 1.1 milyar TL ile kaynak yönetimine aktarılırken, bunu 405 milyon TL ile ulaşım hizmetleri izledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, daha güzel ve yaşanabilir bir Bursa için gece gündüz mücadele ettiklerini söyledi. Konuşmasında faaliyet raporunun hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Aktaş, Türkiye'de ilk kez yalın belediyeciliği Bursa'nın uyguladığını ifade etti. İsrafı engellemenin ve verimlilik ile hizmet kalitesini artırmanın derdinde olduklarını belirten Başkan Aktaş, "Özel sektörde nasıl müşteri odak nokta ise bizde de vatandaş odak nokta. Şeffaf belediyecilik konusunda iddialıyız. Açık mutfak gibi düşünebilirsiniz bizi. Tüm çalışmalarımızı ve işlemlerimizi büyük bir şeffaflık içerisinde yapıyoruz" dedi. Konuşmasında Sadrettin Efendi'den Recep Altepe'ye kadar Bursa'ya hizmet eden tüm belediye başkanları ile meclis üyelerine şükranlarını ileten Başkan Aktaş, Bursa için taşıdıkları heyecan ve sevginin gerçekleştirilen hizmetlerle daha da mükemmelleşmesi dileğinde bulundu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ikinci oturumu öncesinde BUSKİ'nin 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve 2019 Mali Yılı Denetçiler Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu da görüşüldü. BUSKİ'nin 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve 2019 Mali Yılı Denetçiler Raporu oy çokluğu ile kabul edilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu oy birliğiyle kabul edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? Haber
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı Haber
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Son Dakika: Beşiktaş, takımda 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Son Dakika: Beşiktaş, takımda 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bursa Büyükşehir 2019 faaliyet raporunu onaylandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 22:04:42. #1.15#
title